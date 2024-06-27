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Военный мятеж в Боливии (обновлено, фото, видео)

Военный мятеж в Боливии (обновлено, фото, видео)

00:49 Президент Боливии Арсе в окружении министров обратился к нации, назвав происходящее в Ла-Пасе попыткой госпереворота

Военные тем временем выбили входную дверь во дворце Кемадо (официальная резиденция президента Боливии) в Ла-Пасе, передает El Deber.

Генерал Суньига заявил, что будет создан новый кабинет министров, по его словам, действующий глава государства Луис Арсе остается президентом «на данный момент», сообщает Los Tiempos.

Министр при президенте Боливии Мария Нела Прада осудила попытку государственного переворота и призвала международное сообщество осудить творящиеся действия военных.

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00:44 Президент Боливии Луис Арсе лицом к лицу встретился с мятежным генералом Суньигой. Он потребовал у него распустить военных и покинуть дворец правительства.

Соседние страны осудили происходящие события.

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00:39 На территорию президентского дворца в Ла-Пасе (Боливия) въехал танк.

«Танк въехал во дворец Кемадо в рамках военного захвата площади Мурильо в штаб-квартире правительства», — сообщает El Deber.

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00:14 Боливийские военные в фактической столице республики Ла-Пас заняли площадь Мурильо, где находится здание правительства, сообщает El Deber.

Бывший президент страны Эво Моралес обвинил генерала Хуана Хосе Суньигу в попытке организовать военный переворот, пообещав, что «мы не позволим вооруженным силам нарушать демократию и запугивать людей».

Действующий президент Луис Арсе осудил появление военных у штаб-квартиры правительства и призвал их уважать демократию.

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