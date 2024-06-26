В регионах Азербайджана бушуют сели

В некоторых реках Азербайджана поднялся уровень воды, в регионах наблюдается сход селей.
Об этом говорится в заявлении директора Центра гидрологии Асифа Вердиева.
Он отметил, что из-за интенсивных осадков по состоянию на 22:00 в реках поднялся уровень воды, в частности на Большом Кавказе в Гудиялчае рост составил 10 см, в Вяльвялячае – 7 см, на Малом Кавказе в Шамкирчае – 7 см, в Лянкяранчае – 47 см, в Виляшчае – 33 см, Тенгерудчае – 2 см.
По его словам, на реках Эйричай в Огузском районе, Гирдиманчай в Исмаиллинском районе и Пирсаатчай в Гобустанском районе в настоящее время наблюдается сход селей.