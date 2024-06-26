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Главное Мир

В Нью-Йорк прибыл глава МВД России (видео)

В Нью-Йорк прибыл глава МВД России (видео)

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк для участия в четвертом саммите руководителей органов полиции стран ООН. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сегодня министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк. Российский министр примет участие в работе IV саммита руководителей органов полиции государств – членов ООН», – сказала она.

По словам Волк, также запланированы переговоры с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа и несколько двусторонних встреч с главами делегаций правоохранительных органов нескольких государств.

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