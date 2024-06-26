Затулин: Заявления Григоряна о передаче Россией Карабаха Азербайджану – ложь

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Заявления секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна о передаче Россией Карабаха Азербайджану являются откровенной ложью, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Господин Григорян еще больший русофоб, чем его работодатель Никол Пашинян, и в ряде случаев он предвосхищает или обнародует своим языком то, что на уме у его шефа. В данном случае речь идет об откровенной лжи», – сказал Затулин.

Российский депутат отметил, что Карабах был «не только не нужен премьер-министру Армении Николу Пашиняну, но и вреден внутриполитически, поэтому он предпочел пойти на поводу у своих западных друзей».

«Он поставил в сложное положение миротворческую миссию России в Карабахе. Это, судя по всему, и было условием его новой дружбы с Западом, Западу ведь российские миротворцы в Карабахе не нужны. Как, впрочем, и членство Армении в ОДКБ или нахождение российской базы в Гюмри. Это, судя по всему, следующие на очереди вопросы, и это никак не скрывается сторонниками господина Пашиняна и им самим», – сказал Затулин.