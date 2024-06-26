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Сход поезда в России: десятки пострадавших, пассажиры в панике (фото, видео)

Сход поезда в России: десятки пострадавших, пассажиры в панике (фото, видео)

23:45 Пассажирка поезда Воркута – Новороссийск, который сошёл с рельсов в Коми, рассказала телеграм-каналу SHOT о первых минутах после случившегося. По её словам, люди через стёкла вылетали прямо в воду.

По её словам, в начале пути всё было нормально и ничего не предвещало беды. Спустя некоторое время поезд стал покачиваться, а вещи падать, кто-то из пассажиров резко упал и сразу сломал ногу. Как рассказала Инна, которая была с 8-месячной дочкой, из вагона было сложно выбраться. Мужчины, которые были уже снаружи, помогали тем, кто был внутри.

«Люди через стёкла вылетали прямо в воду. Некоторые вообще разбивали окна, чтобы выползти оттуда. Много раненых, с переломами, с черепно-мозговыми травмами. Ужасная картина», — призналась пассажирка.

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23:44 До 40 человек пострадали в результате схода вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск в Республике Коми. Как уточнил в беседе с журналистами помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, семь из них находятся в тяжёлом состоянии.

«По оперативным данным, пострадали до 40 человек, состояние 7 из них, в том числе одного ребенка, на месте оценено как тяжёлое. Выполняется эвакуация пострадавших поездом в сопровождении медиков», — заявил Кузнецов.

В РЖД, в свою очередь, добавили, что четверо наиболее пострадавших при сходе вагонов пассажиров доставлены в Инту на восстановительном поезде, в их числе один ребёнок.

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23:19 После схода поезда в Коми за медицинской помощью обратились 46 человек, сообщили в РЖД.
«Четверо наиболее пострадавших при сходе вагонов пассажиров доставлены в Инту на восстановительном поезде. Среди них один ребёнок», — добавили в компании.

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23:17 Пассажиры сошедшего с рельсов поезда в Коми находятся в сильном шоке и панике из-за того, что не могут быстро добраться до ближайшего населённого пункта. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев происшествия.

По информации телеграм-канала, пассажиров с серьёзными травмами в ближайшее время эвакуируют на бортах санитарной авиации. Часть людей довезут до пунктов временного размещения (ПВР) автобусы, а также вызвавшиеся помочь жители Инты на собственных автомобилях.

Тем временем администрация Воркуты, откуда следовал поезд, сообщает, что в результате ЧП в тяжёлом состоянии находятся три пассажира, а не 10, как сообщалось ранее.

«Поступает уточнение по пострадавшим. Состояние «тяжёлый» у трёх, а не [у] 10 человек», — говорится в сообщении.

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22:31 Около 70 человек пострадали при сходе с рельсов девяти вагонов пассажирского поезда «Воркута — Новороссийск» в Коми. Как сообщает SHOT, всего в составе было 14 вагонов, в них находилось 232 пассажира.

По данным телеграм-канала, шесть человек находятся в тяжёлом состоянии. Пока их не могут вытащить из перевернувшихся вагонов. Детей среди пострадавших нет. Дорога к месту ЧП частично затоплена — некоторые медики не могут проехать.

На данный момент первый восстановительный поезд уже прибыл на место ЧП. Также ожидается прибытие трёх вертолётов.

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