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Представители МИД Азербайджана и Ирана провели встречу

Представители МИД Азербайджана и Ирана провели встречу

Исполняющий обязанности Министр иностранных дел Ирана Али Багери Кани принял заместителя министра иностранных дел Азербайджана Самира Шарифова.

«У нас состоялся полезный и продуктивный разговор с заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики Самиром Шарифовым», – написал в соцсети Х глава МИД Ирана.

«Встреча с президентом Азербайджана и открытие двух совместных проектов с этой страной стала последним внешнеполитическим действием (президента) Раиси и (главы МИД) Амира Абдолхиана.

Учитывая наличие многих общих черт между двумя странами, расширение и углубление отношений между двумя дружественными и соседними странами является одним из взаимных требований для продвижения и консолидации политики соседства», – говорится в публикации.

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