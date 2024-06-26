Россия призвала Францию обеспечить права политактивистов Новой Каледонии

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Россия призывает французские власти обеспечить основные права и свободы политических активистов Новой Каледонии (заморской территории Франции в Тихом океане).

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, передает ТАСС.

«Призываем французские власти обеспечить основные права и свободы политических активистов Новой Каледонии, а также всех жителей этого архипелага, страдающих от пренебрежительного отношения метрополии и действий французского правосудия, носящих явный отпечаток колониального прошлого», – отметила дипломат.

Захарова напомнила, что в конце прошлой недели были задержаны и помещены под стражу 11 известных активистов национально-освободительного движения Новой Каледонии, в том числе Кристиан Тен – лидер так называемой ячейки по координации полевых действий. «Большинство из них, несмотря на протесты местных жителей, были этапированы в метрополию за 17 тыс. км от собственного дома. Париж выдвигает против заключенных под стражу канаков целый ряд обвинений, включая планирование и подстрекательство к преступлениям в составе организованной группы, попытки убийства представителей сил правопорядка и другое», – указала она.

Захарова обратила внимание, что среди задержанных также фигурируют видные политические деятели канакского национально-освободительного движения. «Аресты и принудительный вывоз с территории Новой Каледонии канакских активистов спровоцировали новый виток напряженности на архипелаге и обострили и без того сложную политическую ситуацию в регионе», – добавила она.

«Исходим из того, что нынешний общественно-политический кризис в Новой Каледонии является результатом незавершенности процесса ее деколонизации. Перекладывая ответственность за этот всплеск напряженности на коренной народ, отстаивающий законное право на национальное самоопределение, делая ставку на его силовое подавление, Франция ведет себя в худших традициях своей колониальной империи», – резюмировала представитель российского дипведомства.