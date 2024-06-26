Джейхун Байрамов встретился с замминистра иностранных дел Италии

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26 июня 2024 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в нашей стране заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Эдмондо Чириелли.

На встрече было выражено удовлетворение нынешним двусторонним сотрудничеством между Азербайджаном и Италией, шла речь о перспективах многопланового стратегического партнёрства между двумя странами в политической, оборонной, экономической, торговой, энергетической, гуманитарной, образовательной и других сферах.

С удовлетворением была отмечена поставка в нашу страну военно-транспортного самолета «C-27J Spartan» производства итальянской компании «Leonardo» и констатировано, что сотрудничество в сфере обороны будет способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами.

Стороны также обменялись мнениями о ситуации в регионе в постконфликтный период и процессе нормализации азербайджано-армянских отношений.

В ходе встречи также были обсуждены другие международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.