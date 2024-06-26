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Глава МИД Израиля нелестно отозвался об Эрдогане

Глава МИД Израиля нелестно отозвался об Эрдогане

Глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал «военным преступником» президента Турции Тайипа Эрдогана после его высказываний в поддержку действующей в Ливане шиитской организации «Хезболла».

Об этом Кац написал на своей странице в соцсети X.

«Эрдоган объявил о своей поддержке «Хезболлы» перед лицом угроз Израиля. Эрдоган — это военный преступник, который убивает невинных курдов на сирийской границе и пытается отказать Израилю в праве на самооборону от террористической организации, нападающей из Ливана по приказам Ирана», — заявил он.

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