Признание Еревана обнажило реваншистскую сущность властей. Переговоры на грани срыва?

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Исстари замечено, что капиталом человека является не внешность, не тело и даже не богатства, а ум, который позволяет осуществлять осознанную и разумную деятельность. При наличии сильной воли и проницательности он закрепляет за носителем ценнейшего ресурса неоспоримые преимущества. Но беда, когда умственные качества оказываются в заложниках больного воображения и оторванности от реалий. Это неизбежно приводит к фонтанированию скудоумия, выставляя человека в бледном свете.

В таком обличии предстал секретарь совета безопасности Армении Армен Григорян, не скрывающий амбиций и тщеславия. В команде Никола Пашиняна он застолбил за собой определенные позиции, позволяющие рассматривать его в амплуа одного из ключевых игроков, еще и делающих погоду над Иреванским небосводом.

Однако в его мозговой деятельности в последнее время дают о себе знать серьезные сбои, аукающиеся сущим бредом. Не гоже человеку, занимающему столь ответственный пост, нести околесицу вокруг серьезных вещей и тем.

То, как он ударяется в дешевую демагогию, выдает откровенную байду относительно положения дел в регионе, вынуждает думать и признавать, что человек перестает дружить с головой.

Не исключено, что психологическое и эмоциональное перенапряжение характерным образом отражается на его мыслительном процессе, поэтому поневоле выдает чушь. Как бы там ни было, ему по долгу службы необходимо контролировать себя и не ударяться в бредовое состояние.

В эти дни он решил превзойти самого себя, обернувшись к событиям 2020 года, вспомнил, как доблестная азербайджанская армия навела порядок на своих территориях, и представил положение вверх тормашками. А ведь это произошло после многочисленных предупреждений Президента Ильхама Алиева относительно готовности обсуждать компромиссы с Иреваном. Но Никол Пашинян объявил Карабах армянской территорией, и из Баку прозвучала команда на контрнаступательную операцию.

И вот А. Григорян, не мудрствуя лукаво, изрекает, что «в потере Арменией Карабаха виновата Россия». Ностальгируя по мрачным временам оккупации азербайджанского Карабаха, секретарь совбеза Армении банально выясняет отношения с Москвой, выставляя ей очередной счет. Его смысл таков: мол, вы нам задолжали, пока мы не совершили крутой вираж в сторону Запада, придите к решению о том, как с нами сквитаться.

То, что секретарь совбеза слывет стопроцентно прозападным, известно всем, и в том, что за ним нет опыта руководящей, организационной и управленческой деятельности, тоже не секрет. Однако человеку с такими полномочиями не позволительно болтать на уровне базарных пересуд, озвучивать банальности, да еще и выстраивать интриги, подвергая ревизии очевидные истины.

Говоря о том, как «пришла в регион Россия, забрала Карабах из наших… (армянских) рук и вернула его Азербайджану», относительно молодой А. Григорян поневоле возвращает память к началу 90-х годов, когда начали разворачиваться военные события. Ельциновская «демократическая» колонна снаряжала в Армению и Карабах один военно-политический десант за другим, чтобы форсировать оккупацию азербайджанских территорий.

Политические ловкачи и шулеры торопились в реализации хищнических планов, и они не скрывали, что ставка делалась на расширение антиазербайджанского фронта, как в политических коридорах, так и на полях военных действий.

К моменту завершения первой карабахской войны А. Григоряну не было и десяти лет, и он в принципе не должен помнить важных особенностей и деталей той силовой кампании. Но видимо потом все же вошел в курс дел. Не мешает вспомнить, как с 1991 по 1994 годы в рядах армянской армии, ступившей грязными ногами на азербайджанские земли, воевал международный интернационал. И псковские десантники, о чем развернуто поведал небезызвестный российский журналист Александр Невзоров, и профессиональные военнослужащие армянской национальности из российской, белорусской, украинской и других армий постсоветских и других стран.

Армения воевала с Азербайджаном буквально всем миром, и это доказанный факт. И не потому ли сегодня армяне обижены на весь белый свет, что никто не стал воевать за них в 2020 году?! Именно поэтому они вешают нос и без конца бубнят, дескать, нам с Минском, Тель-Авивом, Москвой и другими не по пути.

Азербайджан же после и первой, и второй Карабахских войн не только ни на кого не обиделся, а сконцентрировал силы на своем, чтобы создать сильную армию и посадить на место агрессивного оккупанта.

Так что Армену Григоряну не стоит мерить хайским аршином события последних лет и бросать тень на Азербайджан, мол, он не заслужил победу.

«Это произошло, когда мы были полностью зависимы от России. Это была реальность. Россия взяла (Карабах: – ред.), я это утверждаю. Без разрешения России этой войны не было бы», – вот суть абсолютно банальных и непрофессиональных суждений секретаря совбеза страны, которая все время ищет виноватых за свое поражение на стороне, а не у себя.

Вот такое пиршество разума демонстрирует один из ключевых деятелей команды Пашиняна, которому надо все же больше молчать, чем нести околесицу. Он и все ему подобные неучи и случайные попутчики большой политики наверняка не знают, что для умных людей долготерпение является основой мудрости.

Даже после провалов они всегда набираются спокойствия, чтобы собраться мыслями и выработать дееспособный план преодоления судьбоносной проблемы. Так поступил Азербайджан, но это оказалось неподъемной ношей для армян, которые на протяжении почти трех десятков лет кичились не своей, а коллективной победой над Азербайджаном.

Армения и армяне пережили кошмары осени 2020 года и сентября 2023 года, когда Баку на корню вычистил свои исконные земли от сепаратистской и иной нечисти. Но в них ничего не изменилось, и даже не произошло эффекта встряски. А жаль, если бы одумались, возможно, сегодня не действовали бы в модели абсурда с участившимися мозговыми сбоями.

Оригинальничая, Армен Григорян ломает голову в поиске ответа на сакраментальный вопрос: «что Россия получила от Азербайджана взамен», многозначительно утверждая, дескать, «надо спросить об этом Россию».

Навязчивые мысли и идеи нередко одолевают неуравновешенных и психически неустойчивых людей, вне зависимости от их профессии и рода деятельности. Зачастую внутреннее напряжение и отражается упадком мозговой функции, а далее происходит то, что ныне переживает секретарь совбеза Армении. Ему выпала не очень приятная участь – пережить убыль ума и совести.

Тофик Аббасов

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