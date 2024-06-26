В президентской гонке в Иране лидирует азербайджанец

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Экс-министр здравоохранения Масуд Пезешкиан, принадлежащий к лагерю реформистов, лидирует среди шести потенциальных кандидатов на пост президента Ирана.

Как передает агентство Tasnim, это следует из результатов опросов общественного мнения, проведенных иранскими аналитическими центрами Mellat, ISPA и Shenaakht.

В борьбу за президентское кресло вступили шесть политиков, которых допустил до участия в гонке Совет стражей конституции Ирана. Среди них спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр Тегерана Алиреза Закани, представитель духовного лидера в Совбезе республики Саид Джалили, экс-глава министерств внутренних дел и юстиции Мостафа Пурмохаммади, вице-президент Амир Хосейн Газизаде Хашеми (все консерваторы) и экс-министр здравоохранения Масуд Пезешкиан (реформист).

Институт опросов общественного мнения Mellat при Исследовательском центре Меджлиса (парламента) с 22 по 24 июня опросил 1,1 тыс. респондентов. По результатам исследования 23,5% респондентов отдали бы предпочтение Пезешкиану, 16,9% – Галибафу и 16,3% – Джалили. 45,7% опрошенных сказали, что точно пойдут голосовать на выборах.

По итогам опроса 4 тыс. иранцев соцагентства ISPA, за Пезешкиана проголосовали бы 24,4% опрошенных, за Джалили – 24%, за Галибафа – 14,7%. Из них 43,9% выразили готовность пойти на избирательные участки.

По результатам соцопроса аналитического центра Shenaakht, за Пезешкиана готовы отдать голоса 28% опрошенных. В тройку лидеров также вошли консерваторы Джалили (20%) и Галибаф (19%). 53% опрошенных уверены в том, что отдадут свой голос на грядущих выборах.

Отметим, что 70-летний Масуд Пезешкиан родился в азербайджанской семье в городе Махабад. В ходе избирательной кампании он заявил, что гордится своим азербайджанским происхождением. Несколько дней назад во время выступления в районе Варамин провинции Тегеран он произнес лозунг «Да здравствует Азербайджан».