Состоялась торжественная церемония по случаю Дня ВС Азербайджана (видео)

106 Просмотров

В Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии состоялась торжественная церемония по случаю Дня Вооруженных сил, сообщили в Министерстве обороны.

В мероприятии принимали участие руководящий состав Минобороны и другие военнослужащие, семьи шехидов, ветераны войны и представители Вооруженных сил братской Турции.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета, независимости и территориальной целостности Азербайджана. В сопровождении Военного оркестра был исполнен Государственный гимн Азербайджана.

Выступивший на торжественной церемонии первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев передал участникам мероприятия поздравления президента и министра обороны Азербайджана.

Коснувшись истории образования азербайджанской армии, начальник Генерального штаба рассказал об успешных реформах, проводимых в нашей армии под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Была особо подчеркнута историческая значимость славной победы, одержанной в Отечественной войне под командованием Верховного главнокомандующего, а также успешного исхода других операций.

Было отмечено, что азербайджанская армия в любой момент готова с высоким профессионализмом выполнить любые приказы и поручения Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Выступившие на мероприятии выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за внимание и заботу о семьях шехидов, военнослужащих, бойцах, утративших здоровье, и ветеранах войны.

Затем участникам мероприятия был представлен видеоролик, посвященный образованию азербайджанской армии и пути к славной победе в Отечественной войне.

Праздничное мероприятие завершилось концертной программой, организованной Армейским идеологическим и культурным центром имени Ази Асланова.