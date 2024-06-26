Президент Кении отклонил вызвавший протесты законопроект

58 Просмотров

Президент Кении Уильям Руто принял решение отказаться от подписания проекта бюджета, из-за которого в стране начались акции протеста. Об этом сообщает ТАСС.

До этого Руто в обращении к нации заявил, что распорядился направить солдат на подавление беспорядков. Он заявил, что военные будут направлены на защиту собственности и для сохранения спокойствия граждан, чтобы жители Кении могли лечь спать, не переживая за свою собственность.

25 июня чрезвычайное положение объявили в Кении на фоне антиправительственных протестов.

Также депутаты законодательного органа Кении были вынуждены покинуть парламент по подземным тоннелям, когда в него ворвались протестующие.

Беспорядки начались в Кении после того, как в понедельник президент США Джо Байден включил страну в число «основных союзников, не входящих в НАТО». Это стало первым случаем, когда такой статус получила африканская страна к югу от Сахары.