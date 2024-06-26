В отеле Киева нашли тело атташе посольства США

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В Киеве в гостинице Hilton нашли тело атташе посольства США. Об этом сообщило украинское интернет-издание «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Мужчина приехал на Украину 15 июня. По данным правоохранителей, тело нашли в гостиничном номере 25 июня в 11:00 по местному времени (совпадает с московским). Следов насилия на нем обнаружено не было.

«Согласно медицинским показателям, которые предоставило посольство США, мужчина страдал от повышенного уровня холестерина», – уточнил собеседник издания.