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Гасанов встретился с Гуидо Крозетто (видео)

Гасанов встретился с Гуидо Крозетто (видео)

6 июня состоялась встреча между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с министром обороны Италии Гуидо Крозетто в расширенном составе.

Об этом сообщило министерство обороны Азербайджана.

На церемонии официальной встречи, состоявшейся в министерстве обороны, министры обороны прошли перед почетным караулом. В сопровождении образцового военного оркестра прозвучали государственные гимны обеих стран, в соответствии с протоколом была оставлена запись в «Книге почета».

Генерал-полковник З.Гасанов поприветствовал гостей и отметил, что рад их видеть в нашей стране. Он особо подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Италией основаны на стратегическом партнерстве, отметил, что визит итальянского коллеги приходится на столь знаменательный день, когда отмечаются День Вооруженных сил и 106-я годовщина создания азербайджанской армии. Министр обороны Г.Крозетто был приглашен на 5-ю Азербайджанскую международную выставку оборонной промышленности «ADEX», которая пройдет в Баку в сентябре.

Министр обороны Италии поблагодарил за оказанное гостеприимство. Он подчеркнул важность взаимных визитов в развитии военного сотрудничества между двумя странами.

На встрече было выражено удовлетворение текущим состоянием военного сотрудничества между Азербайджаном и Италией, а также состоялся подробный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, и по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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