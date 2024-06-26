МВФ давит на президента Кении

112 Просмотров

Президент Кении Уильям Руто оказался в трудной ситуации, поскольку испытывает давление со стороны заемщиков, прежде всего Международного валютного фонда, и одновременно со стороны бедствующего населения, пишет газета This Day.

Как указало издание, Руто одержал победу на выборах почти два года назад «с позиций защитника интересов бедствующих трудящихся». Однако теперь политик «оказался в ловушке соперничающих требований заемщиков, например Международного валютного фонда, которые продолжают добиваться от правительства сокращения расходов в качестве условия получения новых кредитов, и страдающего населения».

Кенийцы, отмечает газета, страдают из-за экономических проблем – последствий коронавируса, двух лет засухи подряд и падения курса национальной денежной единицы. В этих условиях в парламент был внесен закон, предусматривающий получение дополнительно $2,7 млрд за счет налогов как часть усилий по снижению налоговой нагрузки. Обслуживание внешней задолженности поглощает 37% годового дохода Кении.

Законопроекту осталось пройти третье чтение, после чего он будет направлен на одобрение президенту, который может подписать его или отправить обратно в парламент. Правительство пошло на определенные уступки, пообещав убрать объявленные налоги на хлеб, растительное масло, автотранспорт и финансовые переводы. Оппозиция считает эти меры недостаточными. Однако Министерство финансов Кении предупреждает, что уступки обернутся дырой в бюджете в 200 млрд кенийскких шиллингов ($1,56 млрд) в 2024-2025 финансовом году.