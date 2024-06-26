Государственная пошлина за развод может увеличиться в восемь раз

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Министерство финансов России предложило увеличить размер ряда государственных пошлин, сообщает РБК.

Текст поправок к налоговому законопроекту был принят Госдумой РФ в первом чтении.

В частности, Минфин предложил увеличить с 650 до 5000 рублей пошлину за расторжение брака. По данным Росстата, в 2023 году в России было зарегистрировано 683,7 тысячи разводов. Количество зарегистрированных браков с января по сентябрь 2023 года составило 724,3 тысячи. При этом разводы и браки зачастую сопровождаются сменой фамилии, пошлину за выдачу свидетельства о смене имени тоже решено повысить – с 1600 до 5000 рублей.

Предполагается, что нововведения вступят в силу в России с 1 января 2025 года.