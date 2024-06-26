В Новой Каледонии вновь вспыхнули жестокие протесты (видео) |
Доходы России от продажи нефти и газа в июне вырастут на 50% год к году |
Министр обороны Италии прилетел в Баку и лично представил Алиеву военный самолет C-27J Spartan. Фотографии (обновлено) |
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отпущен на свободу |
Гасанов: Мы не должны позволить им создать здесь напряженность |
Министр Гасанов: Ситуация накаляется день ото дня |
Азербайджан отмечает День Вооруженных сил |
В Махачкале вновь неспокойно (обновлено, видео) |
Люк Коффи: Азербайджан хочет минимизировать зависимость от Ирана |
Главное Политика

В ОБСЕ обсуждалось право западных азербайджанцев на возвращение

В ОБСЕ обсуждалось право западных азербайджанцев на возвращение

Депутат Милли Меджлиса Малахат Ибрагимгызы на заседании ОБСЕ рассказала о правах западных азербайджанцев на возвращение на свои исконные земли, сообщает Report.

Председатель Совета женщин Общины Западного Азербайджана Малахат Ибрагимгызы приняла участие в третьем дополнительном заседании ОБСЕ по правам человека на тему «Терпимость, недискриминация и гендерное равенство», прошедшем 24-25 июня в Вене (Австрия).

Выступая на мероприятии от имени Общины Западного Азербайджана, М.Ибрагимгызы подробно рассказала о деятельности Общины, ее повестке дня, изгнании азербайджанцев из Армении.

Она отметила, что проведенная Арменией этническая чистка и недопущение возвращения западных азербайджанцев в свои дома являются нетерпимостью и дискриминацией.

М.Ибрагимгызы подчеркнула, что Община Западного Азербайджана уважает территориальную целостность и суверенитет государств, и основной ее миссией является продвижение фундаментальных прав человека.

Теги:
Из этой рубрики
Байрамов летит на переговоры в Тбилиси
Политика

Байрамов летит на переговоры в Тбилиси

2024/06/26, 16:09
Карасин отреагировал на скандальные заявления Григоряна
Политика

Карасин отреагировал на скандальные заявления Григоряна

2024/06/26, 15:45
Армения игнорирует нынешний фестиваль песни «Славянский базар» в Беларуси
Политика

Армения игнорирует нынешний фестиваль песни «Славянский базар» в Беларуси

2024/06/26, 15:00
Алиев принял делегацию во главе с министром обороны Италии
Политика

Алиев принял делегацию во главе с министром обороны Италии

2024/06/26, 14:36
Министр обороны Италии прилетел в Баку и лично представил Алиеву военный самолет C-27J Spartan. Фотографии (обновлено)
Политика

Министр обороны Италии прилетел в Баку и лично представил Алиеву военный самолет C-27J Spartan. Фотографии (обновлено)

2024/06/26, 14:25
В ОБСЕ обсуждалось право западных азербайджанцев на возвращение
Политика

В ОБСЕ обсуждалось право западных азербайджанцев на возвращение

2024/06/26, 13:44
Армен Григорян: От России зависит, какими будут контакты
Политика

Армен Григорян: От России зависит, какими будут контакты

2024/06/26, 12:10
Азербайджан передал Армении 10-ый пакет предложений
Политика

Азербайджан передал Армении 10-ый пакет предложений

2024/06/26, 10:32
Гасанов: Мы не должны позволить им создать здесь напряженность
Политика

Гасанов: Мы не должны позволить им создать здесь напряженность

2024/06/26, 00:26