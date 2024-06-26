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Мать Национального героя Натига Гасымова выразила благодарность президенту Азербайджана

Мать Национального героя Натига Гасымова выразила благодарность президенту Азербайджана

Мать Национального героя Азербайджана Натига Гасымова, Дурсун Гасымова выразила глубокую благодарность президенту Ильхаму Алиеву за подписание распоряжения о присвоении ее сыну звания Национального героя Азербайджана, сообщает АПА.

«Я была не себе в тот момент, не могла говорить несколько минут. Не думала даже, что сыну присвоят звание Национального героя. На какой-то момент мне показалось, что это сон. Я не могу выразить свою радость, такое нужно испытать. Выражаю благодарность нашему Президенту, да дарует ему Аллах долгих лет жизни, здоровья. Я счастлива. Президент всегда заботится о нас, семьях шехидов. Вчера мы не спали до утра после новости о том, что моему сыну было присвоено звание Национального героя, были очень взволнованы. Сегодня исполнилось то, о чем я мечтала», – сказала она.

Дурсун Гасымова сообщила, что много лет ждала этого: «Каждый раз, когда я плакала, думала о том, что старания моего сына не пропадут даром. Вот дадут ему звание Национального героя, и я спокойно умру. Долгие годы ждала этого дня. Не знаю, как выразить благодарность президенту. Сегодня отмщена кровь всех шехидов и моего сына».

Напомним, вчера президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Натигу Гасымову звания «Национальный Герой Азербайджана».

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