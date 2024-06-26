Мать Национального героя Натига Гасымова выразила благодарность президенту Азербайджана

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Мать Национального героя Азербайджана Натига Гасымова, Дурсун Гасымова выразила глубокую благодарность президенту Ильхаму Алиеву за подписание распоряжения о присвоении ее сыну звания Национального героя Азербайджана, сообщает АПА.

«Я была не себе в тот момент, не могла говорить несколько минут. Не думала даже, что сыну присвоят звание Национального героя. На какой-то момент мне показалось, что это сон. Я не могу выразить свою радость, такое нужно испытать. Выражаю благодарность нашему Президенту, да дарует ему Аллах долгих лет жизни, здоровья. Я счастлива. Президент всегда заботится о нас, семьях шехидов. Вчера мы не спали до утра после новости о том, что моему сыну было присвоено звание Национального героя, были очень взволнованы. Сегодня исполнилось то, о чем я мечтала», – сказала она.

Дурсун Гасымова сообщила, что много лет ждала этого: «Каждый раз, когда я плакала, думала о том, что старания моего сына не пропадут даром. Вот дадут ему звание Национального героя, и я спокойно умру. Долгие годы ждала этого дня. Не знаю, как выразить благодарность президенту. Сегодня отмщена кровь всех шехидов и моего сына».

Напомним, вчера президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Натигу Гасымову звания «Национальный Герой Азербайджана».