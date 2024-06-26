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Иран потребовал от США немедленно вывести войска из Сирии

Иран потребовал от США немедленно вывести войска из Сирии

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани потребовал от США немедленно и полностью вывести американский воинский контингент из Сирии, сообщает ТАСС.

«Для мира и стабильности в Сирии необходим полный, немедленный и безоговорочный вывод американских войск из страны. Вместо борьбы с терроризмом они продолжают воровать нефть, грабить сирийский народ и поддерживать группировки, объявленные ООН террористическими, например, «Джабхат ан-Нусра» и «Хайят Тахрир аш-Шам», – сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной и политической ситуации в Сирии.

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