Армен Григорян: От России зависит, какими будут контакты

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Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что дальнейшие процессы в отношениях с РФ в сфере безопасности и военного сотрудничества зависят от позиции Москвы, сообщает Sputnik Армения.

Он отметил, что доля России в структуре поставок вооружений и военной техники в Армению с прежних 96% снизилась до менее 10%.

По словам секретаря Совбеза Армении, это произошло по решению самой РФ.

«Именно Россия решила не поставлять оружие и боеприпасы. Кстати, они до сих пор не в полной мере поставили то, что планировалось по контрактам. Интересно, что в ситуации, когда жалуются представители РФ, что Армения закупает оружие в других странах, они тем не менее не продолжают поставки по контрактам 2021-2022 годов», – заявил Григорян.

На вопрос, чем Россия объясняет отказ от поставок, как утверждает секретарь Совбеза, он сказал, что в качестве причины российские партнеры указывали боевые действия в Украине.