Китай нацелен на стратегическое сближение с Польшей

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Китай готов углублять стратегическую координацию и сотрудничество с Польшей в различных областях на основе взаимного уважения и выгоды, сообщает ТАСС. Соответствующее заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой, который находится с визитом в Китае.

«Обе стороны должны на основе взаимного уважения, равноправия, обоюдовыгодного сотрудничества и обменов, лежащих в основе китайской дружбы, укреплять стратегическую координацию и общее планирование сотрудничества в различных областях, а также активно продвигать обмены в области культуры, обучения молодежи и других областях», – приводит его слова официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

По итогам переговоров главы двух стран присутствовали на церемонии подписания нескольких документов о двухстороннем сотрудничестве между Китаем и Польшей в области экономики, торговли, сельского хозяйства и других сферах. Был также представлен трехлетний план по укреплению всестороннего стратегического партнерства между Пекином и Варшавой.

Дуда по приглашению Си Цзиньпина находится в Китае с государственным визитом, который продлится до 26 июня. Ранее сайт МИД КНР сообщил, что польский президент встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент) Чжао Лэцзи.