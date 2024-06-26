В Кельбаджаре ДТП с летальным исходом

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В Кельбаджарском районе произошло ДТП с летальным исходом. Об этом сообщил главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Азербайджана Ашгин Гасымов.

Он отметил, что 25 июня около 20:30 в отделение полиции Кяльбаджарского района поступила информация о ДТП в районе села Истибулаг, в результате которого перевернулся автомобиль марки «Mercedes».

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции провели соответствующие мероприятия. В результате ДТП погибли жители Кельбаджарского района Махсад Лазымов (1955 года рождения) и Ганира Гусейнова (1958 года рождения). Алнур Годжаев (1988 года рождения), Вусал Юсифов (1979 года рождения), Эльшад Расулов (1980 года рождения), Хаяла Юсифова (1982 года рождения) и Рухана Расулова (1984 года рождения) получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Раненые были госпитализированы. Расследование по данному факту продолжается», – сообщил А.Гасымов.