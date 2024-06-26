Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отпущен на свободу

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Американский суд освободил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Заседание прошло в федеральном окружном суде на острове Сайпан в Тихом океане, пишет The Washington Post.

В рамках сделки с Минюстом США Ассанж признал вину по одному из пунктов обвинения о получении секретных сведений, после чего судья назначила ему 62 месяца лишения свободы. Этот срок он уже отбыл в лондонской тюрьме, поэтому его освободили в зале суда.

Дело против Ассанжа прекратили. После заседания он вылетел в Австралию, где живет его семья.

В США Ассанжа обвиняли в 18 эпизодах шпионажа и раскрытия секретной информации о национальной обороне США из-за публикации 500 тысяч файлов о действиях американских военных. В 2019 году он попал в тюрьму в Лондоне Белмарш. 25 июня в WikiLeaks заявили, что Ассанж пошел на сделку с американским Минюстом, в рамках которой, как писали СМИ, он частично признал вину в обмен на свободу.