Американец считает, что дожил до 103 лет благодаря коле и шоколаду

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Ветеран из США отметил 103-й день рождения и раскрыл неожиданный секрет своего долголетия. Об этом пишет New York Post.

Фрэнк Пульяно родился в 1921 году в Италии. В шесть лет он с семьей перебрался в Америку. В 1942 году Пульяно записался в ВМС и отправился на Вторую мировую войну. Он сражался на тихоокеанском фронте против японцев и даже пережил торпедную атаку на корабль у берегов Филиппин.

В 1945 году Пульяно вернулся в США и женился на школьной возлюбленной. Всю жизнь он проработал механиком по дизельным двигателям. В день 103-летия мужчина назвал главными причинами своего долголетия любовь к газировке Coca-Cola и темному шоколаду.