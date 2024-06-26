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Украина получит испанские БМП

Украина получит испанские БМП

Испанские власти решают вопрос о поставках ВСУ боевых машин пехоты ASCOD, которые будут производиться на мощностях компании General Dynamics European Land Systems (GDELS) в Испании.

Предложение по производству 50 БМП ASCOD в год подала сама компания правительству Испании, сообщает УНИАН. Это предложение последовало после подписания в мае соглашения по безопасности между Испанией и Украиной, которое предусматривает предоставление военной помощи на миллиард. Издание El Comercio сообщило, что данное предложение сейчас проходит оценку.

При этом издание Defense Express отметило, что для испанского правительства такой заказ для Украины у собственных производителей является инвестицией в свои же оборонные возможности.

ASCOD – это гусеничная платформа с предельным весом до 42 тонн, что означает возможность установки автоматических пушек или другого подобного вооружения.

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