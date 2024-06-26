Министр Гасанов: Ситуация накаляется день ото дня

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К сожалению, ситуация накаляется день ото дня. Расширяются войны, увеличивается количество стран, вовлеченных в войны, и каждое государство принимает меры по обеспечению своей безопасности. Мы видим подтверждение большой дальновидности уважаемого господина президента, создавшего Министерство оборонной промышленности.

Об этом заявил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов в интервью «Азертадж» и АзТВ.

«Сейчас необходимо стать в очередь для приобретения вооружения в мире. К сожалению, весь мир вооружается. Если сейчас мы сравним нынешнюю ситуацию с тем, что было пять лет назад, то увидим большие изменения. Поэтому мы уже пришли к этому полностью подготовленными. У нас есть возможность обеспечить наши потребности как минимум на 70 процентов. Наша цель заключается в том, чтобы поднять это на более высокий уровень. Речь идет о стрелковом оружии. Сейчас мы поставили перед собой цель обеспечения себя другими снарядами, ракетами. Заверю вас в том, что за каждым словом господина Президента стоят дела, в этом направлении проводится большая работа. Перед Азербайджаном поставлены такие задачи, которые мы, иншаллах, решим, и это отрадный факт, обеспечим себя самым современным оружием, техникой и вооружением. Мы используем возможности братской Турции и наладим совместное производство», – сказал министр.

«Армия каждого государства всегда должна быть в состоянии готовности. Мы следим за всеми процессами, протекающими в соседних государствах. Мы интересуемся и изучаем развитие их вооруженных сил, то есть, направления вооружения. Естественно, мы радуемся успехам дружественных государств, и глубже изучаем тех, с кем у нас есть проблемы. Глубоко изучаем каждое оружие, его возможности, какие могут быть для нас проблемы, учитываем все это. Также хотел бы отметить, что господин президент в своем выступлении открыто сказал, что если мы увидим, что существует угроза для Азербайджана, мы примем ответные меры. Он неоднократно говорил, что не только Армения, но и никакое государство не может угрожать Азербайджану, и не может говорить с Азербайджаном на языке угроз. Азербайджан сильное государство, у него сильный руководитель и мощная армия. Это первое условие. Наряду с этим мы предпринимаем свои меры. Верховный главнокомандующий сохраняет этот вопрос под пристальным вниманием», – добавил он.