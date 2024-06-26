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Азербайджан отмечает День Вооруженных сил

Азербайджан отмечает День Вооруженных сил

Сегодня отмечается День Вооруженных сил Азербайджана.

Вооруженные силы Азербайджана были созданы решением парламента Азербайджанской Демократической Республики от 26 июня 1918 года в Гяндже.

В 1920 году после свержения Демократической Республики, армия была упразднена. 9 октября 1991 года Верховный Совет Азербайджана принял закон «О создании Вооруженных Сил».

Вооруженные силы Азербайджана состоят из сухопутных войск, военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, а также военно-морских сил.

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