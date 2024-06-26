Гасанов: Более 99% ударов были нанесены по целям с высокой точностью

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Предпосылки для начала антитеррористической операции уже были, они прибегали к провокациям. Как вы знаете, они минировали территории. Мы даже представили эти мины международным организациям. Эти мины были произведены после войны.

Об этом заявил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов в интервью «Азертадж» и АзТВ.

«Вместе с тем, хочу еще раз отметить, что военнослужащие, находящиеся в Карабахском экономическом районе Азербайджана, входили в состав вооруженных сил Армении. В то же время, конечно, они использовали и местное население. Мы знаем это из прессы, сами они этого не скрывают. Еще раз подчеркну, антитеррористическая операция длилась менее суток. Мы начали в 13:00, части и соединения двигались очень упорядоченно и сразу перекрыли все пути снабжения армянских соединений, массированными ударами вывели из строя все их системы ПВО, управления. Мы заблокировали маневренность воинских частей, и в 22:00 руководство российских миротворческих сил обратилось ко мне, сообщив о капитуляции вооруженных формирований Армении, расположенных на территории Азербайджана. Но мы знали, мы видели, что они хотят выиграть время для маневра. Правда, 99 процентов их соединений уже спустя 9 часов оказались в окружении. Мы это видели. Но оставались некоторые структуры. Поэтому мы не согласились и заявили о продолжении операции. Мы полностью их нейтрализовали и окружили. В 9 часов утра мы выполнили задачи, возложенные на Министерство обороны. Когда было повторное обращение, мы сказали, чтобы обращались к политическому руководству. Они обратились, приняли условия Азербайджана. Я доложил Верховному главнокомандующему, и к 10 часам мы уже выполнили возложенную на нас задачу. В 11:00 я получил задачу начать подготовку, с 12 часов будет объявлено перемирие. То есть, Вооруженные силы Азербайджана, Министерство внутренних дел, органы спецслужб, пограничные войска, действуя во взаимодействии, под руководством уважаемого господина президента в короткие сроки осуществили эту операцию на очень профессиональном уровне. Потом мы глубоко проанализировали операцию. Господин президент поручил проанализировать каждый этап операции. Мы вели анализ и во время войны, делали выводы, устраняли недостатки, анализируем и сейчас. Например, мы наносили массированные огневые удары, теперь наши земли свободны. Более 99 процентов ударов были нанесены по целям с высокой точностью. То есть, если во время Отечественной войны было точно нанесено около 80 процентов точных даров, то уже в этой операции мы добились еще большей точности. Теперь наши территории свободны, можно посмотреть на месте. Теперь еще более очевидно, что маневры и другие вопросы были правильно спланированы, выполнены верно и своевременно. То есть все это позволяет нам еще раз сказать, что операция была организована на высоком уровне, и азербайджанская армия продемонстрировала высокий профессионализм», – заявил министр.

«Должен сказать еще вот о чем. В ходе операции проводились еще несколько других операций. К примеру, мы убедились в том, что армяне, всякий раз покидая территорию или во время таких операций, уничтожали наши природные ресурсы – сжигали, грабили, увозили с собой, взрывали. Поэтому Министерство экономики представило список крупных предприятий, где имелись наши природные ресурсы, с тем чтобы мы спасли их. К примеру, были созданы группы военной полиции, которые, тут же перейдя к действиям в ходе операции, окружали данные предприятия, сохраняли, спасали их. Это измеряется миллиардами долларов. То есть были несколько таких предприятий. Это свидетельствует о том, что данные задачи были выполнены во взаимосвязи, с высоким профессионализмом», – добавил он.