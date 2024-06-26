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В Махачкале вновь неспокойно (обновлено, видео)

В Махачкале вновь неспокойно (обновлено, видео)

00:09 Оцепление на университетской площади Махачкалы сняли. Сообщения о стрельбе не подтверждаются официально. Отмечается, что изначально силовики получили информацию о подозрительной машине.

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00:01 На улицах дагестанской столицы много силовиков с оружием, слышны звуки стрельбы. Жителей просят не выходить из домов.

Разыскивают двух вооруженных людей, открывших огонь по сотруднику ППС.

По данным СМИ, один из сотрудников патрульно-постовой службы увидел подозрительную черную «Приору», внутри которой были 2 человека, одетых во все черное. При попытке приблизиться они открыли стрельбу, после чего скрылись.

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