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Люк Коффи: Азербайджан хочет минимизировать зависимость от Ирана

Люк Коффи: Азербайджан хочет минимизировать зависимость от Ирана

Создание сухопутного сообщения с Нахчываном через территорию Армении важно для Азербайджана в контексте отношений с Ираном, поскольку Азербайджан хочет минимизировать зависимость от Ирана.

Об этом заявил старший научный сотрудник Института Хадсона Люк Коффи на дискуссии на тему «Находятся ли Армения и Азербайджан на грани мира?», состоявшейся сегодня в Атлантическом совете США.

«Отношения между Баку и Тегераном внешне кажутся очень теплыми… однако могу вас заверить, что внутренне эти отношения достаточно сложны. И причина, по которой азербайджанцы хотят иметь этот транзитный коридор, который соединит Азербайджан с Нахчываном через территорию Армении, заключается в том, что сейчас Азербайджан зависит от иранской сухопутной территории и иранского воздушного пространства. Они зависят от Ирана в поставках предметов первой необходимости в Нахчыван», – приводит news.am его слова.

Люк Коффи также отметил, что Азербайджан зависит от Ирана в поставках природного газа в Нахчыван, что осуществляется посредством сделки по обмену туркменского природного газа. По его словам, для решения этой проблемы Азербайджан сейчас работает с Турцией над строительством газопровода, который будет доставлять газ из Турции в Нахчыван.

По его словам, в отношениях между Азербайджаном и Ираном также важны их история, религиозные разногласия, геополитические проблемы и трудности. Например, тот факт, что Иран поставлял оружие Армении во время первой Карабахской войны, или тот факт, что Россия использовала территорию Ирана для поставок оружия в Армению во время второй Карабахской войны или миллионы азербайджанцев, живущих в иранской провинции Западный Азербайджан.

«Я не сомневаюсь, что Баку хочет иметь теплые отношения с Тегераном, но, когда дело касается Нахчывана, они не хотят зависеть от Ирана», – сказал Люк Коффи.

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