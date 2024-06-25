Режиссёр Шон Стоун: Ассанж разозлил Хиллари Клинтон

67 Просмотров

Основатель Джулиан Ассанж разозлил Хиллари Клинтон и потому подвергся столь жёсткому преследованию со стороны США, заявил режиссёр Шон Стоун.

В беседе с RT он напомнил, что Ассанж стоит за просачиванием в СМИ электронной переписки Клинтон.

«Эти обнародованные данные во многом были связаны с тем периодом, когда она была госсекретарём, с проводимой ими политикой, в том числе (разумеется, в качестве примера) речь о войне против Ливии и целом ряде других разоблачений», — отметил Стоун.

Собеседник RT уточнил, что речь идёт о том, «как делаются дела» и как чиновники продают своё влияние тому, кто предложит большую цену.