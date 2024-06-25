Матч «Маккаби» – «Сабах» может пройти в Словакии

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Израильский «Маккаби» (Хайфа) пока не определился с местом проведения домашней встречи 2-го раунда квалификации Лиги конференций по футболу против азербайджанского «Сабаха».

Ожидается, что израильский коллектив примет бакинский клуб в Словакии, сообщает sport5.co.il. Однако пока неясно, на каком стадионе может пройти игра.

Между тем «Маккаби» проведет товарищеский матч в рамках подготовки команды к новому сезону. Команда встретится с олимпийской сборной Израиля по футболу, которая выступит на Играх в Париже. Матч состоится 1 июля.

Игры между «Сабахом» и «Маккаби», напомним, пройдут 25 июля и 1 августа.