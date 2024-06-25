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Люк Коффи: Теперь Армения и Азербайджан могут действовать как настоящие соседи

Люк Коффи: Теперь Армения и Азербайджан могут действовать как настоящие соседи

Сейчас есть уникальная возможность начать новую эру стабильности и даже процветания на Южном Кавказе, хотя России это не понравится.

Об этом заявил старший научный сотрудник Гудзоновского института Люк Коффи на дискуссии «Находятся ли Армения и Азербайджан на грани мира?», состоявшейся в Атлантическом совете США.

«Россия считает этот регион зоной своего влияния. Она использует замороженные конфликты, будь то Абхазия в Грузии или Карабах и семь соседних регионов, чтобы максимизировать свое влияние в регионе», – приводит news.am его слова.

Люк Коффи отметил, что одним из таких примеров является регулирование отношений между Арменией и Азербайджаном. По его словам, теперь Армения и Азербайджан могут действовать как настоящие соседи, сотрудничать, регулировать отношения, достигать мира и процветания. Однако, по его мнению, все это представляет угрозу влиянию России в регионе.

«Хотя Пашинян как армянский лидер и политик действовал очень смело, когда все немного успокоится, Кремль не позволит ему так легко избежать последствий. И я боюсь, что Армении придется пройти очень трудный путь», – сказал он.

По мнению Люка Коффина, США должны сделать все возможное, чтобы способствовать нормализации отношений не только между Арменией и Азербайджаном, но и между Арменией и Турцией, посадить всех за стол переговоров, урегулировать отношения, потому что это в интересах народов этих стран.

По его словам, из-за сложностей в Украине влияние России на Южном Кавказе ослабевает и это хорошая возможность для США и ЕС.

На вопрос, возможно ли, чтобы Россия отправила в Армению еще 2000-3000 военнослужащих, чтобы навязать Армении свою волю, Люк Коффи сказал, что не следует забывать, что Россия по-прежнему является гарантом безопасности Армении, у нее еще есть несколько тысяч военнослужащих в Армении, которые контролируют часть границ Армении, воздушное пространство Армении, в свою очередь, интегрировано в воздушное пространство РФ с точки зрения мониторинга и безопасности.

«Думаю, что большая часть угроз, исходящих от России в адрес Армении, в частности Пашиняна, будет носить гибридный характер», – сказал он.

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