Армана Царукяна дисквалифицировали в США за хулиганство

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Российский боец армянского происхождения Арман Царукян дисквалифицирован в США за инцидент, произошедший еще в апреле перед выходом на бой во время юбилейного 300-го турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом журналист Джон Морган сообщил в соцсети Х.

Бойцовский вечер UFC 300 прошел в Лас-Вегасе 14 апреля, Царукян в рамках турнира победил бразильца Чарльза Оливейру.

Выходя на поединок, спортсмен по дороге к октагону вступил в конфликт с одним из зрителей.

Теперь он дисквалифицирован до 12 января 2025 года. Также спортсмен должен будет выплатить штраф в размере 25 тыс. долларов.