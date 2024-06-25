Минобороны проведет в стране шествия военнослужащих и выступления оркестров

26 июня – в День Вооруженных сил – на центральных улицах и проспектах Баку, Сумгайыта, Гянджи, города Шуша и Бардинского района будут организованы шествия военнослужащих и показательные выступления оркестров.
Согласно информации Министерства обороны, 26 июня с 10:00 до 12:00 военнослужащие пройдут торжественным маршем по следующим маршрутам:
– Дворец Гейдара Алиева – проспект Бюльбюля – киноцентр «Низами» – проспект Нефтяников – площадь «Азадлыг» – торговый центр AMAY;
– Шехидляр хиябаны – комплекс Flame Towers – станция метро «Ичеришехер» – крепостные ворота Гоша гала гапысы – Азербайджанский государственный кукольный театр – круг «Азнефть» – памятник «Бахрам Гуру»;
– Парк Газанфара Мусабекова – улица Абдуррагим бека Ахвердиева – проспект Гусейна Джавида – парк Гусейна Джавида – Парламентский проспект – Шехидляр Хиябаны;
– Спортивно-развлекательный центр «Олимпик Стар» – улица Самеда Вургуна – Парк офицеров – Бакинский государственный цирк – Дворец Гейдара Алиева – памятник Имадеддину Насими – проспект Нефтяников;
– Памятник Нариману Нариманову – Центральный парк – Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр – Зимний парк – Дворец Гейдара Алиева – Центральный банк Азербайджанской Республики – торговый центр 28 Mall;
– Сумгайытский приморский бульвар;
– Центральные улицы и проспекты городов Гянджа, Шуша и Бардинского района;
В этот день с 19:00 до 21:00 в нижеуказанных местах состоятся показательные выступления оркестров:
– Парк Гейдара Алиева (напротив Дворца Гейдара Алиева);
– Площадь Государственного флага на кругу «Азнефть»;
– Музейный центр (напротив фонтана на Приморском бульваре);
– Парк офицеров;
– Парк Кёроглу;
– Площадь Флага на Приморском бульваре в Сумгайыте;
– Площадь фонтанов.