Президент Алиев распорядился о присвоении высших воинских званий |
Натиг Гасымов посмертно стал Национальным героем Азербайджана |
Ильхам Алиев обнародовал публикацию по случаю Дня Вооруженных сил |
Установлены личности еще 20 пропавших в I Карабахской войне. СПИСОК (обновлено) |
Уорлик призвал Армению предоставить Азербайджану ж/д-коридор |
Азербайджан получит от ЕС на разминирование еще 10 млн |
Байрамов на встрече с Ховаевым выступил с обвинениями в адрес Еревана (фото) |
Эксперт: У России и Азербайджана есть общая позиция по безопасности в регионе |
Британские власти освободили Ассанжа, раскрыты условия сделки (обновлено, видео) |
Главное Общество

Установлены личности еще 20 пропавших в I Карабахской войне. СПИСОК (обновлено)

Установлены личности еще 20 пропавших в I Карабахской войне. СПИСОК (обновлено)

20:56 Список идентифицированных останков пропавших без вести лиц, погибших в первой Карабахской войне:

1. Нагиев Захид Бахыш о. 01.01.1975

2. Велиев Ибрагим Алашраф о. 01.06.1924

3. Гурбанов Айдын Асадулла о. 12.01.1967

4. Аббасов Акиф Ильяс о. 01.07.1970

5. Керимов Яшар Алекпер о. 12.04.1967

6. Бахышев Идрис Осман о. 25.12.1973

7. Расулов Рагим Альяр о. 19.12.1967

8. Мамишев Шахин Талыш о. 12.11.1959

9. Пашаев Аладдин Бахлул о. 08.11.1961

10. Гараев Усубали Сулейман о. 01.06.1961

11. Шахмурадов Немат Муса о. 26.12.1962

12. Усубов Закир Камран о. 10.12.1964

13. Алиев Муган Герай о. 29.11.1958

14. Дадашов Угур Эльдар о. 02.05.1975

15. Долуханов Рагим Мехкеме о. 06.12.1958

16. Тагиев Тельман Тевон о. 20.02.1953

17. Аббасов Сарвар Ильдырым о. 10.11.1962

18. Мамедов Адалят Шахмар о. 31.05.1958

19. Мирзоев Мамед Гусейн о. 05.11.1967

20. Мустафаев Гариб Хасрат о. 01.07.1962.

***

20:38 Идентифицированы останки еще 20 человек, пропавших без вести в Первой Карабахской войне.

Об этом говорится в сообщении Государственной комиссии Азербайджана по делам пленных и пропавших без вести граждан.

Было отмечено, что в результате мероприятий, осуществляемых экспертной группой из сотрудников Генеральной прокуратуры, Главного военно-медицинского управления Службы государственной безопасности, Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения, Агентства по разминированию, Института археологии и антропологии НАНА, представленной в Государственной комиссии по делам пленных и пропавших без вести граждан, установлены личности еще 20 человек, пропавших без вести в Первой Карабахской войне.

«25 июня рабочая группа Государственной комиссии организовала встречу с семьями пропавших без вести лиц, в ходе которой им была предоставлена подробная информация и даны ответы на вопросы о лицах, чьи судьбы были прояснены. В настоящее время совместно с соответствующими государственными органами проводится необходимая работа по организации захоронения останков этих лиц. Общественности будет предоставлена в связи с этим дополнительная информация», – говорится в сообщении.

Теги:
Из этой рубрики
Сели отрезали сообщение с нахчыванскими селами
Общество

Сели отрезали сообщение с нахчыванскими селами

2024/06/25, 21:25
Минобороны проведет в стране шествия военнослужащих и выступления оркестров
Общество

Минобороны проведет в стране шествия военнослужащих и выступления оркестров

2024/06/25, 21:22
Натиг Гасымов посмертно стал Национальным героем Азербайджана
Общество

Натиг Гасымов посмертно стал Национальным героем Азербайджана

2024/06/25, 21:18
Ильхам Алиев обнародовал публикацию по случаю Дня Вооруженных сил
Общество

Ильхам Алиев обнародовал публикацию по случаю Дня Вооруженных сил

2024/06/25, 21:09
Установлены личности еще 20 пропавших в I Карабахской войне. СПИСОК (обновлено)
Общество

Установлены личности еще 20 пропавших в I Карабахской войне. СПИСОК (обновлено)

2024/06/25, 20:56
Сабина Алиева заявила в ОИС о минном загрязнении в Азербайджане (фото)
Общество

Сабина Алиева заявила в ОИС о минном загрязнении в Азербайджане (фото)

2024/06/25, 20:25
Азербайджан получит от ЕС на разминирование еще 10 млн
Общество

Азербайджан получит от ЕС на разминирование еще 10 млн

2024/06/25, 19:35
Теолог Гаджи Салман Камилоглу арестован на 3 месяца (обновлено)
Общество

Теолог Гаджи Салман Камилоглу арестован на 3 месяца (обновлено)

2024/06/25, 18:24
Град в Ордубаде (фото)
Общество

Град в Ордубаде (фото)

2024/06/25, 18:00