Установлены личности еще 20 пропавших в I Карабахской войне. СПИСОК (обновлено)

20:56 Список идентифицированных останков пропавших без вести лиц, погибших в первой Карабахской войне:
1. Нагиев Захид Бахыш о. 01.01.1975
2. Велиев Ибрагим Алашраф о. 01.06.1924
3. Гурбанов Айдын Асадулла о. 12.01.1967
4. Аббасов Акиф Ильяс о. 01.07.1970
5. Керимов Яшар Алекпер о. 12.04.1967
6. Бахышев Идрис Осман о. 25.12.1973
7. Расулов Рагим Альяр о. 19.12.1967
8. Мамишев Шахин Талыш о. 12.11.1959
9. Пашаев Аладдин Бахлул о. 08.11.1961
10. Гараев Усубали Сулейман о. 01.06.1961
11. Шахмурадов Немат Муса о. 26.12.1962
12. Усубов Закир Камран о. 10.12.1964
13. Алиев Муган Герай о. 29.11.1958
14. Дадашов Угур Эльдар о. 02.05.1975
15. Долуханов Рагим Мехкеме о. 06.12.1958
16. Тагиев Тельман Тевон о. 20.02.1953
17. Аббасов Сарвар Ильдырым о. 10.11.1962
18. Мамедов Адалят Шахмар о. 31.05.1958
19. Мирзоев Мамед Гусейн о. 05.11.1967
20. Мустафаев Гариб Хасрат о. 01.07.1962.
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20:38 Идентифицированы останки еще 20 человек, пропавших без вести в Первой Карабахской войне.
Об этом говорится в сообщении Государственной комиссии Азербайджана по делам пленных и пропавших без вести граждан.
Было отмечено, что в результате мероприятий, осуществляемых экспертной группой из сотрудников Генеральной прокуратуры, Главного военно-медицинского управления Службы государственной безопасности, Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения, Агентства по разминированию, Института археологии и антропологии НАНА, представленной в Государственной комиссии по делам пленных и пропавших без вести граждан, установлены личности еще 20 человек, пропавших без вести в Первой Карабахской войне.
«25 июня рабочая группа Государственной комиссии организовала встречу с семьями пропавших без вести лиц, в ходе которой им была предоставлена подробная информация и даны ответы на вопросы о лицах, чьи судьбы были прояснены. В настоящее время совместно с соответствующими государственными органами проводится необходимая работа по организации захоронения останков этих лиц. Общественности будет предоставлена в связи с этим дополнительная информация», – говорится в сообщении.