Уорлик призвал Армению предоставить Азербайджану ж/д-коридор

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Армения и Азербайджан, кажется, приближаются к подписанию мирного соглашения, приближаются к миру, но сложно сказать, как будут развиваться события.

Об этом заявил на обсуждении по теме «Действительно ли Армения и Азербайджан на пороге мира?» экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик.

«Ранее мы много раз были очевидцами данного сценария, стороны опять же были близки [к решению], но так и не смогли пересечь окончательную линию», – заявил Уорлик, которого цитирует news.am.

По его словам, есть много вопросов, вокруг которых сконцентрированы переговоры. Первое – это вопрос анклавов, который, по его словам, уже кажется решенным. «Премьер-министр Пашинян сделал очень убедительный шаг, вернув четыре спорных анклава», – сказал он.

Второе – вопрос демаркации и делимитации, который, по его словам, потребует достаточно длительного времени. Третий – вопрос транспорта и коммуникаций, в частности, между Азербайджаном и Нахчываном. Именно он, на взгляд экс-сопредседателя, является более сложным вопросом.

«Из интересов обеих стран исходит не только решение данной проблемы, но и выявление пути создания этого коридора. Азербайджан, похоже, готов иметь железнодорожный коридор и приветствует его. Честно говоря, Армения тоже должна приветствовать такую границу, которая может открыть путь для торговли и коммуникаций. Это сложно, но, думаю, что можно договориться. Надеюсь, что стороны приближаются к этому», – заключил Уорлик.