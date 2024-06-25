Уорлик призвал Армению предоставить Азербайджану ж/д-коридор |
Азербайджан получит от ЕС на разминирование еще 10 млн |
Байрамов на встрече с Ховаевым выступил с обвинениями в адрес Еревана (фото) |
Эксперт: У России и Азербайджана есть общая позиция по безопасности в регионе |
Британские власти освободили Ассанжа, раскрыты условия сделки (обновлено, видео) |
FPA: Это отражает уважение и доверие к Азербайджану |
Повысятся ли цены на бензин и дизельное топливо в Азербайджане? |
МУС выдал ордеры на арест Шойгу и Герасимова |
Израиль рассмотрит возможность продажи Баку новых систем вооружения из-за Армении |
Главное Политика

Уорлик призвал Армению предоставить Азербайджану ж/д-коридор

Уорлик призвал Армению предоставить Азербайджану ж/д-коридор

Армения и Азербайджан, кажется, приближаются к подписанию мирного соглашения, приближаются к миру, но сложно сказать, как будут развиваться события.

Об этом заявил на обсуждении по теме «Действительно ли Армения и Азербайджан на пороге мира?» экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик.

«Ранее мы много раз были очевидцами данного сценария, стороны опять же были близки [к решению], но так и не смогли пересечь окончательную линию», – заявил Уорлик, которого цитирует news.am.

По его словам, есть много вопросов, вокруг которых сконцентрированы переговоры. Первое – это вопрос анклавов, который, по его словам, уже кажется решенным. «Премьер-министр Пашинян сделал очень убедительный шаг, вернув четыре спорных анклава», – сказал он.

Второе – вопрос демаркации и делимитации, который, по его словам, потребует достаточно длительного времени. Третий – вопрос транспорта и коммуникаций, в частности, между Азербайджаном и Нахчываном. Именно он, на взгляд экс-сопредседателя, является более сложным вопросом.

«Из интересов обеих стран исходит не только решение данной проблемы, но и выявление пути создания этого коридора. Азербайджан, похоже, готов иметь железнодорожный коридор и приветствует его. Честно говоря, Армения тоже должна приветствовать такую границу, которая может открыть путь для торговли и коммуникаций. Это сложно, но, думаю, что можно договориться. Надеюсь, что стороны приближаются к этому», – заключил Уорлик.

Теги:
Из этой рубрики
Уорлик призвал Армению предоставить Азербайджану ж/д-коридор
Политика

Уорлик призвал Армению предоставить Азербайджану ж/д-коридор

2024/06/25, 20:00
Байрамов на встрече с Ховаевым выступил с обвинениями в адрес Еревана (фото)
Политика

Байрамов на встрече с Ховаевым выступил с обвинениями в адрес Еревана (фото)

2024/06/25, 19:30
Генсек СНГ не верит в выход Армении из организации
Политика

Генсек СНГ не верит в выход Армении из организации

2024/06/25, 19:12
FPA: Это отражает уважение и доверие к Азербайджану
Политика

FPA: Это отражает уважение и доверие к Азербайджану

2024/06/25, 19:08
Начались переговоры о вступлении Украины в ЕС
Политика

Начались переговоры о вступлении Украины в ЕС

2024/06/25, 18:48
Фидан и Мирзоян провели переговоры
Политика

Фидан и Мирзоян провели переговоры

2024/06/25, 17:23
В Кремле прокомментировали желание Макрона позвонить Путину
Политика

В Кремле прокомментировали желание Макрона позвонить Путину

2024/06/25, 14:46
Станет ли TotalEnergies ручной компанией французского правительства?
Политика

Станет ли TotalEnergies ручной компанией французского правительства?

2024/06/25, 13:53
Орбан: Венгрия не согласна с началом переговоров о вступлении Украины в ЕС, но блокировать не будет
Политика

Орбан: Венгрия не согласна с началом переговоров о вступлении Украины в ЕС, но блокировать не будет

2024/06/25, 12:54