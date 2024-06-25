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Азербайджан получит от ЕС на разминирование еще 10 млн

Азербайджан получит от ЕС на разминирование еще 10 млн

Сегодня в Баку прошло первое мероприятие, собравшее экспертов по противоминной деятельности из стран-членов ЕС и Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Евросоюз выделит дополнительно 10 млн евро и окажет помощь в создании Центра передового опыта для обмена знаниями и инновациями в области гуманитарного разминирования, тем самым усиливая поддержку данного процесса в Азербайджане.

Данная инициатива является частью более широких усилий ЕС по поддержке гуманитарного разминирования в стране в преддверии COP29.

С этой целью первый семинар, организованный сегодня с ANAMA в рамках Инструмента технической помощи и обмена информацией (TAIEX) ЕС, предлагает платформу для обмена передовым опытом, извлеченными уроками и инновационными решениями с экспертами из государств-членов ЕС и партнеров.

В рамках семинара эксперты из Словении и Боснии и Герцеговины поделились знаниями и многолетним опытом в области стратегического планирования, гендерного равенства в противоминной деятельности, помощи жертвам, управления качеством и рисками, экологических аспектов и новых технологий.

ЕС планирует увеличить финансовую поддержку, чтобы помочь Азербайджану решить весомую минную проблему на территории страны. В связи с этим в рамках программы на 2024-2025 годы планируется выделить дополнительно 10 млн евро.

В этом контексте сегодняшнее мероприятие является первым в цикле мероприятий, направленных на поддержку создания и введения в эксплуатацию Центра передового опыта для обмена знаниями в регионе. Ожидается, что Центр, управляемый ANAMA, будет располагать специализированными учебными помещениями, возможностями для исследований и разработок, а также предлагать учебные программы для национального и международного персонала, ориентированные на новейшие методы и технологии в секторе разминирования.

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