FPA: Это отражает уважение и доверие к Азербайджану

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Единогласное решение о проведении 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Азербайджане отражает глубокое уважение и доверие международного сообщества к Азербайджану и высокую оценку усилий страны в области защиты окружающей среды.

Об этом говорится в статье, опубликованной на новостном сайте Ассоциации внешней политики (Foreign Policy Association) со штаб-квартирой в Нью-Йорке, автором которой является известный политический обозреватель и журналистка, основательница и генеральный директор Центра дипломатии Доны Грасиа Рэйчел Авраам.

В статье под заголовком «2024 год объявлен в Азербайджане Годом солидарности во имя зеленого мира» говорится, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в связи с конференцией COP29, которая пройдет в текущем году в нашей стране, объявил 2024 год Годом солидарности во имя зеленого мира. Это решение направлено на то, чтобы продемонстрировать, что Азербайджан является глобальным партнером в борьбе с климатическими изменениями. Автор отметила, что наша страна поставила перед собой амбициозные цели, такие как сокращение выбросов парниковых газов на 35 процентов к 2030 году и на 40 процентов к 2050 году по сравнению с базовым 1990 годом.

В статье также отмечается, что после ратификации Рамочной конвенции ООН об изменении климата в 1995 году и Киотского протокола к этой конвенции в 2000 году, Азербайджан активно присоединился к международным усилиям по смягчению негативных последствий глобального изменения климата. Наша страна взяла на себя такие обязательства, как подготовка и регулярное обновление инвентаря антропогенных эмиссий и выбросов парниковых газов, включая подготовку национальных данных и представление этих данных в Секретариат Конвенции. В статье, где говорится, что все эти обязательства систематически выполняются, указано, что Азербайджан уже внес и продолжает вносить вклад в глобальные усилия по сокращению выбросов.