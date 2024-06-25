Уорлик призвал Армению предоставить Азербайджану ж/д-коридор |
Азербайджан получит от ЕС на разминирование еще 10 млн |
Байрамов на встрече с Ховаевым выступил с обвинениями в адрес Еревана (фото) |
Эксперт: У России и Азербайджана есть общая позиция по безопасности в регионе |
Британские власти освободили Ассанжа, раскрыты условия сделки (обновлено, видео) |
FPA: Это отражает уважение и доверие к Азербайджану |
Повысятся ли цены на бензин и дизельное топливо в Азербайджане? |
МУС выдал ордеры на арест Шойгу и Герасимова |
Израиль рассмотрит возможность продажи Баку новых систем вооружения из-за Армении |
Главное Политика

FPA: Это отражает уважение и доверие к Азербайджану

FPA: Это отражает уважение и доверие к Азербайджану

Единогласное решение о проведении 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Азербайджане отражает глубокое уважение и доверие международного сообщества к Азербайджану и высокую оценку усилий страны в области защиты окружающей среды.

Об этом говорится в статье, опубликованной на новостном сайте Ассоциации внешней политики (Foreign Policy Association) со штаб-квартирой в Нью-Йорке, автором которой является известный политический обозреватель и журналистка, основательница и генеральный директор Центра дипломатии Доны Грасиа Рэйчел Авраам.

В статье под заголовком «2024 год объявлен в Азербайджане Годом солидарности во имя зеленого мира» говорится, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в связи с конференцией COP29, которая пройдет в текущем году в нашей стране, объявил 2024 год Годом солидарности во имя зеленого мира. Это решение направлено на то, чтобы продемонстрировать, что Азербайджан является глобальным партнером в борьбе с климатическими изменениями. Автор отметила, что наша страна поставила перед собой амбициозные цели, такие как сокращение выбросов парниковых газов на 35 процентов к 2030 году и на 40 процентов к 2050 году по сравнению с базовым 1990 годом.

В статье также отмечается, что после ратификации Рамочной конвенции ООН об изменении климата в 1995 году и Киотского протокола к этой конвенции в 2000 году, Азербайджан активно присоединился к международным усилиям по смягчению негативных последствий глобального изменения климата. Наша страна взяла на себя такие обязательства, как подготовка и регулярное обновление инвентаря антропогенных эмиссий и выбросов парниковых газов, включая подготовку национальных данных и представление этих данных в Секретариат Конвенции. В статье, где говорится, что все эти обязательства систематически выполняются, указано, что Азербайджан уже внес и продолжает вносить вклад в глобальные усилия по сокращению выбросов.

Теги:
Из этой рубрики
Уорлик призвал Армению предоставить Азербайджану ж/д-коридор
Политика

Уорлик призвал Армению предоставить Азербайджану ж/д-коридор

2024/06/25, 20:00
Байрамов на встрече с Ховаевым выступил с обвинениями в адрес Еревана (фото)
Политика

Байрамов на встрече с Ховаевым выступил с обвинениями в адрес Еревана (фото)

2024/06/25, 19:30
Генсек СНГ не верит в выход Армении из организации
Политика

Генсек СНГ не верит в выход Армении из организации

2024/06/25, 19:12
FPA: Это отражает уважение и доверие к Азербайджану
Политика

FPA: Это отражает уважение и доверие к Азербайджану

2024/06/25, 19:08
Начались переговоры о вступлении Украины в ЕС
Политика

Начались переговоры о вступлении Украины в ЕС

2024/06/25, 18:48
Фидан и Мирзоян провели переговоры
Политика

Фидан и Мирзоян провели переговоры

2024/06/25, 17:23
В Кремле прокомментировали желание Макрона позвонить Путину
Политика

В Кремле прокомментировали желание Макрона позвонить Путину

2024/06/25, 14:46
Станет ли TotalEnergies ручной компанией французского правительства?
Политика

Станет ли TotalEnergies ручной компанией французского правительства?

2024/06/25, 13:53
Орбан: Венгрия не согласна с началом переговоров о вступлении Украины в ЕС, но блокировать не будет
Политика

Орбан: Венгрия не согласна с началом переговоров о вступлении Украины в ЕС, но блокировать не будет

2024/06/25, 12:54