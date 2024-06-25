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Заблокировали десятки СМИ Евросоюза

Заблокировали десятки СМИ Евросоюза

В России в ответ на запрет вещания в ЕС «РИА Новости», «Известий» и «Российской газеты» заблокировали 81 СМИ Евросоюза, в частности Politico, Spiegel, AFP и ряд других, сообщает РБК.

Москва пообещала пересмотреть меру, если ЕС отменит запрет.

Брюссель счел, что эти СМИ находятся под контролем российских властей и играют роль в продвижении и поддержке военной операции России в Украине, «а также в дестабилизации соседних стран». В ЕС отметили, что мера не будет препятствовать сотрудникам СМИ «осуществлять деятельность в ЕС, за исключением вещания».

Запрет на эти медиа вступает в силу в Евросоюзе 25 июня.

«В случае, если ограничения в отношении российских СМИ будут сняты, российская сторона также пересмотрит свое решение применительно к упомянутым медиаоператорам», — говорится в публикации российского МИДа.

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