Синоптики объявили оранжевый уровень опасность в Баку

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Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтый и оранжевый уровни погодной опасности в ряде регионов Азербайджана в связи с сильным ветром.

Как сообщили в службе, предупреждение о ветре охватывает период с 26 по 27 июня.

По данным синоптиков, в ряде регионов страны порывы ветра достигнут показателей желтого уровня погодной опасности – 13,9-20,7 м/с.

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Баку и Абшеронском полуострове, Товузе, Шамкире, Гяндже, Дашкесане, Барде, Тертере, Геранбое, Нафталане, Евлахе, Гёйчае, Ордубаде, Мингячевире, Зардабе, Сальяне, Сабирабаде, Ширване, Гаджигабуле, Нефтчале, Хызы, Гобустане, Джебраиле, Джалилабаде и Лянкяране, где порывы ветра будут достигать 20,8- 28,4 м/с.