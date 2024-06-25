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В Баку изменен маршрут некоторых автобусов

В Баку изменен маршрут некоторых автобусов

В связи с ремонтными работами на дорогах Баку до 1 июля движение транспорта частично ограничено по улице Афияддина Джалилова (от улицы Юсифа Сафарова до улицы Хагани Рустамова), проспекту Парламента (от улицы Мехди Гусейна до улицы Микаила Мушфига) и проспекту Азадлыг (от улицы Михаила Каверочкина до улицы Джафара Хандана).

Об этом сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA) при министерстве цифрового развития и транспорта.

В связи с этим изменена схема движения регулярных автобусных маршрутов № 4, 10, 21, 32, 46 и 175 – они будут курсировать по улицам Хагани Рустамова (Белый город) и Сулеймана Везирова.

В агентстве призвали водителей автобусных маршрутов № 18, 39, 205, курсирующих по Парламентскому проспекту, и № 4, 6, 17, 26, 33, 83, 85, 88, 88А, 133 и 165, курсирующих по проспекту Азадлыг, соблюдать требования временных дорожных знаков.

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