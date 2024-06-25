Эрдоган позвонил Путину и осудил теракты в Дагестане

98 Просмотров

В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил преступную вылазку террористов в Дагестане, выразил чувства солидарности с российским народом, искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин поблагодарил за высказанные соболезнования и поддержку. Лидеры договорились продолжить тесную координацию действий на антитеррористическом направлении.

Условлено о дальнейших личных контактах, в том числе на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане 3-4 июля.