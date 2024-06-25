Хакан Фидан о войне в Украине: Имеется риск применения ядерного оружия

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Конфликт в Украине может распространиться за пределы региона, есть риск применения ядерного оружия.

Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Анкаре.

«Конфликт в Украине может распространиться за пределы региона, и имеется риск применения ядерного оружия», – сказал он.

Фидан также сообщил, что Турция готова к посредничеству по Украине, выступает за скорейшее мирное урегулирование конфликта.

«Мы считаем важным скорейшее начало переговоров по мирному урегулированию и готовы прилагать посреднические усилия», – сказал глава турецкого МИД, назвав первоочередной задачей прекращение огня в регионе.