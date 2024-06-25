Бал Сатаны или В ожидании Мессии

104 Просмотров

Мощный удар по городу-герою Севастополю американскими баллистическими ракетами ATACMS, начиненными кассетными бомбами, причем, в светлый праздник Святой Троицы, возмутил многих политиков в самих США, констатировавших, что Вашингтон фактически стал активной стороной в российско-украинском конфликте и открыто пошел на Третью мировую войну. Чем ответит на это Россия?

Накануне в аннексированном Крыму был объявлен траур по жертвам и пострадавшим в ходе ракетного обстрела пляжа и детской игровой зоны в курортном предместье Севастополя – Учкуевке – американскими баллистическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Погибли пять человек, из них – двое детей. Ранено около 150 мирных жителей, включая несовершеннолетних.

После ракетного удара ВСУ американскими ATACMS, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в Крыму не может быть признаков мирной жизни. «В Крыму нет и не может быть никаких «пляжей», «туристических зон» и других фиктивных признаков «мирной жизни» … Крым – это также большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей», – цитируют Подоляка СМИ.

Пентагон припозднился с комментариями и, наконец, заявил, что не имеет информации (!), на основании которой можно было бы судить, «были или не были убиты мирные жители» в ходе атаки ВСУ на Севастополь. По словам пресс-секретаря оборонного ведомства США Патрика Райдера, Вашингтон дал понять Киеву, что не желает видеть гражданские потери. В самих США нашлись политики, эксперты и «просто люди», не пытающиеся обелить американские власти (об этом – позже).

Здесь же заметим, что Россия вряд ли простит киево-вашингтонскому тандему севастопольскую трагедию – вполне, кстати, ожидаемую. Минобороны России констатирует, что «Соединенные Штаты наравне с украинскими властями ответственны за преднамеренный удар ВСУ по Севастополю», поскольку все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. Соответственно, «ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несёт прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен. Подобные действия не останутся безответными».

Минобороны уточнило, что в 12.15 киевским режимом был совершен преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. При отражении ракетной атаки дежурными силами ПВО четыре ракеты ATACMS были перехвачены. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Следственный комитет России сообщает, что устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту. Это можно считать предупреждением и киевской власти, и Пентагону – вряд ли пустым.

В развитие темы позиции России. «Ритуальным преступлением» назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ракетный удар ВСУ по Севастополю и обратила внимание на «не случайное» время его нанесения – День Святой Троицы.

Заметим, что «зеленый свет» на использование ракет с кассетной начинкой Зеленскому «зажёг» сам Байден. Подобные боеприпасы массового поражения запрещены в 120 странах мира – они предназначены для поражения пехоты, а не истребления детей. Похоже, до Киева и Байдена эта простая истина пока не дошла.

Между тем она дошла до многих американцев и европейцев, задавшихся вопросами: во-первых, почему Байден позволил Украине бить по территории России (правда, читатель может возразить, что Крым – территория Украины, либо – раз так, то бить по «своим» – вообще нонсенс).

Так, британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube озвучил мнение, что севастопольский «инцидент» заставит Россию продвинуться еще дальше и, возможно, «взять Харьков». По его словам, если Киев с разрешения США вздумает наносить удары вглубь территории России ракетами ATACMS, ему придется разместить РСЗО HIMARS очень близко к границе, где они будут уничтожены. Так что подобный шаг в военном плане ничего хорошего Киеву не принесет – одни только эскалацию в отношениях США и России, не говоря уже о поле боя.

Тут стоит напомнить, что российский президент Владимир Путин, когда США только обнародовали свое намерение поставлять Украине ATACMS, предупреждал об «ошибочности» такого решения, поскольку подобное оружие создает дополнительные угрозы, но при этом кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не сможет.

Вот что написал в соцсети Х по следам севастопольских событий независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший: «Очередная безрассудная эскалация со стороны американской марионетки Украины». И добавил, что за удар кассетными боеприпасами по мирным жителям Россия «привлечет США к ответственности».

А американский блогер Джексон Хинкл написал на своей странице в той же соцсети, что с использованием американских ракет для уничтожения мирных жителей на пляже в «российском Крыму», Украина «превратилась в террористическое государство».

В свою очередь член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила: «Такого не должно происходить». Она предложила представить ситуацию, когда Россия применила бы кластерный боеприпас для удара по пляжу во Флориде. «Единственная граница, – резюмировала политик, – которую американским вооруженным силам следует защищать, – это наша собственная граница».

И вот что интересно: атака американских ракет с кассетной начинкой на Симферополь произошла в тот же день, то есть одновременно с нападением вооруженных боевиков в Дербенте и Махачкале на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 50. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к терактам, их личности установлены.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в своем официальном аккаунте в соцсети Х увязал теракты на Северном Кавказе с ракетной атакой ВСУ на Севастополь, обвинив в них Запад. «Я вынужден, – написал он, – прокомментировать события, произошедшие в России. Я имею в виду украинскую атаку на Севастополь, в ходе которой ВСУ применили американские ракеты, и теракт в Дагестане, который, судя по всем признакам, был организован при поддержке Запада. Нет сомнений в том, что … они совершены марионетками Соединенных Штатов и НАТО. Речь идет не просто о косвенном участии (США и НАТО). Для подобных атак необходима соответствующая подготовка, разведданные и так далее».

Возможно, эта версия ошибочна, возможно – нет, но, во всяком случае, «совпадение» получилось странным. Позиция России в случае с Севастополем – ясна, а по событиям по Северному Кавказу – еще нет: идет следствие. Но как, теперь уже «задним числом», оценят севастопольские события власти США?

Британская газета The Telegraph считает, что атака на Севастополь американскими ATACMS вызовет усиление обеспокоенности США в связи со снятием запрета на удары его вооружением по территории России. Надо думать, вопросы вызовет смягчение правил Вашингтона для Украины в отношении использования американского вооружения для нанесения ударов по России.

А ее ответ на них (каким он будет, прогнозировать сложно) в любом случае заставит западные страны, поставляющие вооружение Киеву, подумать как о самом характере поставок, так и о том, стоит ли их безопасность российской ответки.

В частности, особенно следует над этим задуматься немецкому канцлеру Олафу Шольцу (Германия – второй по объему донор помощи Украине после США), признавшему, что популярность правящей коалиции резко упала из-за поддержки властей ФРГ Украины и санкций, введенных против России. Напомним, что на недавних выборах в Европарламент победу одержал правоцентристский оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с 30%. Второе место досталось правой партии «Альтернатива для Германии» – 15,9%. А социал-демократы Шольца вышли на третье место, не дотянув до 14%.

Тем не менее пока он считает, причем, с априори проигрышных позиций (большинство немцев не поддерживает власти на украинском направлении), что «альтернативного варианта … не существует». Интересно, что он запоет, если из США ему (а вдруг! ближе к зиме) Вашингтон спустит другие указивки. Ну и, разумеется, не в меру активному Парижу с аналогично сокрушительным поражением партии президента Макрона, развившего бешеную энергию по вмешательству в суверенные дела других государств, хотя во многих Пятой республике с ее войсками указали на дверь. Но инерция власти – прихват-разорение-война, – видимо, неистребимы. И, что идиотично, кое где неподалеку встречают понимание и одобрение.

Но вернемся к собственно положению дел в Севастополе, где, кстати, до «стараний» американских ракет расстарались французские крылатые SCALP-EG – они нанесли удар по зданию Главного штаба Черноморского флота, после чего воздушное пространство над городом-героем несколько успокоилось.

Но! Уже под утро 21 июня атака со стороны Украины шла по всему аннексированному полуострову – российская сторона, как передают СМИ, перехватила до семидесяти беспилотников, а в море были уничтожены шесть безэкипажных катеров.

А утром, в Троицу, американский беспилотный разведчик RQ-4B Global Hawk «нарезал круги» у берегов Болгарии, а затем резко изменил курс в сторону территориальных вод Крыма.

Как информирует веб-сервис Flightradar24, там же находился и американский разведывательный MQ-9 Reaper. Проводится мысль, что именно эти аппараты-разведчики обеспечили ВСУ информацией и координировали удар по населенным районам Севастополя. Ну, а потом свое черное дело сделали американские же ATACMS, причем, оснащенные кассетными бомбами.

Возникает неприятный вопрос, касающийся повышенной бдительности российской разведки. И дальнейшего развития событий.

Американское издание Breitbart, рассказавшее об атаке на Севастополь, вряд ли ожидало, что на нее откликнется внушительное количество читателей, причем, далеко не в пользу властей США. Приведем лишь малую часть их комментариев: «Трамп положит конец всему этому хаосу через несколько дней после вступления в должность президента»; «… определенная секта людей у нас желает наступления конца света и делает все возможное, чтобы это произошло»; « … Америка хочет уничтожить Запорожскую АЭС»; «… мы (США) разрушили все страны, в которые вторгались. … Киеву нужно отказаться от вступления в НАТО и оставить русских Донбасса в покое с их собственной религией, праздниками и т. д. без преследований»; «Россия должна отомстить Америке ударом по пляжам города Рехобота в родном штате Байдена Делаваре (Делавэр)»; «Это не наша война. Пора отсечь от нас коррумпированную Украину»; «Военное участие США в украинском военном конфликте абсолютно не имеет ничего общего с защитой безопасности граждан США, а все связано с утверждением Америки в роли мирового полицейского и ее военными авантюрами»; «Ни один американский доллар … не должен уходить из США на Украину»; «Вместе с НАТО Байден пытается втянуть Путина в полномасштабную войну. Тотальная война на Украине — единственный способ, с помощью которого Байден может вновь успешно смошенничать на предстоящих президентских выборах»; «Пусть Трамп закончит Третью мировую войну до того, как разразится Армагеддон!»; «Эти ракеты американские. Это ракеты Байдена. Это ракеты Третьей мировой войны. Мы начинаем новую мировую войну»; «…атака является ничем иным, как террористическим актом администрации Байдена против России. … Он обливается кровью граждан Украины и России ради своего сатанинского Нового Мирового Порядка!» Ну и все в таком же духе (перевод ИноСМИ).

Весьма красноречивы комментарии самих же американцев, не правда ли? И хоть они находятся далеко от воюющего континента, устали от войны и озабочены агрессивностью свой страны и ее будущим.

Но ATACMS над Севастополем можем быть только началом большой беды на фоне ядерных амбиций США и НАТО (Minval о них писал), и ответа на них России, «подумывающей» (или дело уже решено?) об изменении ядерной доктрины РФ. Мир под угрозой уничтожения большой его части. И в ожидании Мессии – ЧЕЛОВЕКОЛЮБА. Есть ли он, и явится ли миру? Или все это безумие не сдвинется с уровня «ожидания Годо»?

Ирина Джорбенадзе