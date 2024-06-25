МУС выдал ордеры на арест Шойгу и Герасимова |
Израиль рассмотрит возможность продажи Баку новых систем вооружения из-за Армении |
Макрон заявил об угрозе гражданской войны во Франции |
Вучич о сербских боеприпасах в Украине: «У нас есть контракт только с Азербайджаном, Кипром и…» |
США заявили о работе над завершением противостояния Азербайджана и Армении |
Британские власти освободили Ассанжа, раскрыты условия сделки (обновлено, видео) |
Стражи порядка задержали сотрудников ИВ Дашкесанского района |
При пожаре в здании НИИ в Подмосковье погибли 8 человек (обновлено, фото, видео) |
Лавров уверен в причастности США к удару по Севастополю |
Главное Мир

Оверчук об Армении: ЕС и ЕАЭС несовместимы, мы здесь не занимаемся подарками

Оверчук об Армении: ЕС и ЕАЭС несовместимы, мы здесь не занимаемся подарками

ЕС и ЕАЭС несовместимы, и приход внерегиональных игроков в Армению «будет иметь последствия».

Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук в ходе X-го международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

По его словам, политический вектор Армении все больше склоняется в сторону Запада.

«Известна такая полушутка, которую Никол Воваевич произнес в одном из интервью. Отвечая на вопрос о том, когда бы он вступил в ЕС, если бы у него была возможность выбрать самому, Пашинян пошутил «в этом». Также ведутся и дискуссии относительно проведения референдума относительно вступления в ЕС», — напомнил Оверчук.

Он также указал на определенные обиды в армянском обществе в отношении России.

«По крайней мере, есть такая точка зрения, и это нужно понимать. Но нужно также понимать, что ЕС и ЕАЭС несовместимы. Те выгоды, которая какая-то страна получает от близости с Россией, то ее надо воспринимать в качестве платы, которую мы платим за свою безопасность и стратегическую глубину. Поэтому приход каких-то внерегиональных игроков туда будет, конечно, иметь последствия. Мы здесь не занимаемся подарками. Мы заинтересованы в стабильной Армении, в хороших торговых отношениях, хороших братских отношениях», – сказал Оверчук.

Теги:
Из этой рубрики
Бал Сатаны или В ожидании Мессии
Мир

Бал Сатаны или В ожидании Мессии

2024/06/25, 15:26
Оверчук об Армении: ЕС и ЕАЭС несовместимы, мы здесь не занимаемся подарками
Мир

Оверчук об Армении: ЕС и ЕАЭС несовместимы, мы здесь не занимаемся подарками

2024/06/25, 15:18
МУС выдал ордеры на арест Шойгу и Герасимова
Мир

МУС выдал ордеры на арест Шойгу и Герасимова

2024/06/25, 14:57
Украинская разведка поразила склад боеприпасов в Воронежской области
Мир

Украинская разведка поразила склад боеприпасов в Воронежской области

2024/06/25, 14:48
Глава Дагестана выступил против ношения никаба
Мир

Глава Дагестана выступил против ношения никаба

2024/06/25, 12:38
Трампу представили план по завершению войны в Украине
Мир

Трампу представили план по завершению войны в Украине

2024/06/25, 11:14
Турцию могут исключить из серого списка FATF
Мир

Турцию могут исключить из серого списка FATF

2024/06/25, 10:57
Радикализация мусульманской молодежи в России: вызов для Азербайджана
Мир

Радикализация мусульманской молодежи в России: вызов для Азербайджана

2024/06/25, 10:48
Северная Корея снова запустила мусор в Южную Корею
Мир

Северная Корея снова запустила мусор в Южную Корею

2024/06/25, 10:19