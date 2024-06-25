Оверчук об Армении: ЕС и ЕАЭС несовместимы, мы здесь не занимаемся подарками

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ЕС и ЕАЭС несовместимы, и приход внерегиональных игроков в Армению «будет иметь последствия».

Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук в ходе X-го международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

По его словам, политический вектор Армении все больше склоняется в сторону Запада.

«Известна такая полушутка, которую Никол Воваевич произнес в одном из интервью. Отвечая на вопрос о том, когда бы он вступил в ЕС, если бы у него была возможность выбрать самому, Пашинян пошутил «в этом». Также ведутся и дискуссии относительно проведения референдума относительно вступления в ЕС», — напомнил Оверчук.

Он также указал на определенные обиды в армянском обществе в отношении России.

«По крайней мере, есть такая точка зрения, и это нужно понимать. Но нужно также понимать, что ЕС и ЕАЭС несовместимы. Те выгоды, которая какая-то страна получает от близости с Россией, то ее надо воспринимать в качестве платы, которую мы платим за свою безопасность и стратегическую глубину. Поэтому приход каких-то внерегиональных игроков туда будет, конечно, иметь последствия. Мы здесь не занимаемся подарками. Мы заинтересованы в стабильной Армении, в хороших торговых отношениях, хороших братских отношениях», – сказал Оверчук.