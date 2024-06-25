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МУС выдал ордеры на арест Шойгу и Герасимова

МУС выдал ордеры на арест Шойгу и Герасимова

Международный уголовный суд выписал ордер на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и главы Генерального штаба Валерия Герасимова.

Бывший министр обороны РФ и начальник генштаба, по версии МУС, несут ответственность за военные преступления, заключающиеся в нанесении ударов по гражданским объектам. «Имеются разумные основания полагать, что подозреваемые умышленно причинили большие страдания или серьезные телесные повреждения или психическому или физическому здоровью, неся таким образом уголовную ответственность за преступление против человечности», — говорится в заявлении суда.

Содержание ордеров засекречено в целях защиты свидетелей, однако МУС посчитал, что информация об ордерах может предотвратить дальнейшее совершение преступлений.

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