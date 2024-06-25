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Главное Общество

Спецоперация ГПС и СГБ на Каспии: задержаны контрабандисты из Ирана (видео)

Спецоперация ГПС и СГБ на Каспии: задержаны контрабандисты из Ирана (видео)

В результате совместных операций Государственной пограничной службы и Службы государственной безопасности были задержаны члены организованной группы контрабандистов, пытавшихся пересечь государственную границу из Каспийского моря на территорию Азербайджанской Республики.

Информацию об этом распространил пресс-центр Государственной пограничной службы.

Согласно информации, 25 июня в 00.17 в Центре Управления Главного Командования Береговой Охраны на территории Хызинского района на расстоянии 500 метров от берега было замечено 2 плавсредства, которые со скоростью направлялись в сторону поселка Шорабад. Пограничный сторожевой корабль начал преследовать плавающие средства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и длительных преследований, проведенных пограничными сторожевыми судами береговой охраны, в том числе подразделениями береговой охраны, в 02:48 в отношении нарушителей границы, которые не подчинились законным требованиям пограничников и, выбросив наркотики в море, пытались скрыться, было применено оружие в соответствии с требованиями Закона Азербайджанской Республики «О государственной границе».

В результате один из быстроходных плавсредств лайнерного типа вместе с 2 членами экипажа и один из членов экипажа второго плавсредства были задержаны, другой пропал без вести. После оказания экипажем судна первой медицинской помощи раненым нарушителям границы, они были эвакуированы в специализированное медицинское учреждение.

В ходе расследования было установлено, что задержанные – граждане Ирана, жители города Бендер-Туркмен провинции Гюлистан Бехман Гасим 1984 года рождения, Нури Нурмамед Бахрамхалид 1983 года рождения, Рагим Оунек Анна 1984 года рождения, незаконно пересекли государственную границу с целью незаконного ввоза наркотических средств на территорию страны.

В результате продолжающихся оперативных мероприятий были задержаны граждане Азербайджанской Республики Алиев Эльхан Надир оглу 1982 года рождения и Мамедова Эсмира Гюльага гызы 1976 года рождения, прибывшие на берег моря, чтобы встретить контрабандистов из Исламской Республики Иран.

В настоящее время пограничные катера береговой охраны Государственной пограничной службы и водолазы проводят поиски пропавшего без вести нарушителя границы гражданина Ирана Гамида Векила 1985 года рождения и других вещественных доказательств, брошенных в море.

По факту проводятся совместные с Генеральной прокуратурой оперативно-следственные и розыскные мероприятия.

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