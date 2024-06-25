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В Кремле прокомментировали желание Макрона позвонить Путину

В Кремле прокомментировали желание Макрона позвонить Путину

Россия сохраняет готовность к диалогу с Францией ради дела, никаких условий для этого не требуется, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент неоднократно заявлял о своей открытости к переговорам, тем более к переговорам ради дела», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС о возможности разговора президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона.

«Никаких условий абсолютно для этого не требуется», – добавил Песков.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что хочет продолжить диалог с президентом России Владимиром Путиным.

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